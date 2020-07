Paris : l'auteur du tag "L'amour court les rues" accusé de viol et agression sexuelle

Quatre mots qui recouvrent les murs, les sols, et le mobilier urbain de la capitale depuis des années maintenant. Quatre mots qui se voudraient romantiques mais qui ont pris en ce mois de juillet 2020 un tout autre sens. Mercredi en effet, le parquet de Paris a confirmé avoir ouvert le 26 juin dernier une enquête pour "viol" et "agression sexuelle" après les plaintes de près de trente femmes visant un street artiste parisien, Wilfrid A. auteur du désormais très célèbre tag "L'amour court les rues".

Le 22 juin, le magazine publiait une enquête sur des accusations de violences sexuelles visant cet artiste parisien, connu pour son tag "L'amour court les rues" figurant dans de nombreux endroits de Paris. "Avec l’aide de ses deux casquettes, celle du street artist et celle du photographe, Wilfrid A. se livrerait à une traque inlassable, qu’on pourrait qualifier de frénétique, aux très jeunes femmes, et ce depuis au moins une décennie", pouvait-on lire dans le magazine.

Mardi 7 juillet, 25 femmes, âgées de 19 à 49 ans, ont mis en cause Wilfrid A. dans une nouvelle plainte. Douze l'accusent de "viol", treize d'"agression sexuelle", certaines étant mineures au moment des faits supposés, selon cette plainte déposée par Me Valentine Rebérioux et Me Louise Bouchain. Cette plainte a été jointe à l'enquête préliminaire déjà ouverte contre Wilfrid A., selon le parquet de Paris.

Ces 25 femmes racontent un même "stratagème" de la part de Wilfrid A., qualifié de "prédateur sexuel" jouant de sa "notoriété" pour "agresser ses victimes".