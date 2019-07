Paris : soupçonné d'agressions sexuelles à l'Aquaboulevard, un homme jugé en comparution immédiate

Un individu soupçonné d'agressions sexuelles sur plusieurs femmes, dont des mineures, à l'Aquaboulevard de Paris, a été déféré ce samedi 27 juillet au parquet en vue d'un jugement en comparution immédiate. Quatre victimes ont donné l'alerte jeudi, affirmant qu'un homme leur avait fait subir des caresses au niveau du pubis dans un bassin du centre aquatique situé dans le 15e arrondissement.





"Une jeune fille est venue voir les maîtres nageurs", a indiqué le directeur des opérations d'Aquaboulevard au Parisien, qui a révélé cette affaire. "Elle voulait les prévenir avoir été victime d'actes inappropriés d'un homme. On a tout de suite appelé la sécurité. Ils ont sorti l'homme de l'eau. On a pris ses affaires. On l'a embarqué au PC sécurité. Il s'est rhabillé. On a appelé la police."