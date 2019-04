Paris : soupçonné de harcèlement sur 69 étudiantes, un prof viré de l'université d'Assas

Une attitude déplacée, des messages insistants, un comportement inadapté... Ce vendredi, jour des vacances de Pâques pour la zone C qui inclut Paris, Le Parisien révèle qu'un enseignant de la célèbre faculté de droit d'Assas a été mis à la porte à la fin du mois de mars suite à des faits qui lui sont reprochés par près de 70 étudiantes étudiantes.





Selon nos confrères, ce professeur, chargé de TD, et baptisé Monsieur B., aurait été mis à la porte par la direction le 26 mars après trois dans de service dans cette université. Ce qui lui est reproché ? "Avoir cherché à séduire, avec force messages et comportements insistants, plusieurs dizaines d’étudiantes de première et deuxième années de licence", rapportent nos confrères.