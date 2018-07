Un prévenu accuse un policier de l'avoir frappé au tribunal de Paris : deux enquêtes ouvertes

A son retour dans la salle, les avocats du jeune homme ont décidé de porter plainte immédiatement auprès du substitut du procureur. Une information confirmée par le parquet de Paris à LCI ce mardi matin : une enquête, confiée à l'IGPN, la police des polices, est donc ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Mais ce n'est pas la seule enquête dans cette histoire, car la version du fonctionnaire de police ne corrobore pas celle du détenu.





En effet, le policier a lui aussi porté plainte. Une seconde enquête est donc également ouverte des chefs de violence volontaire et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. "Il y a eu une altercation", résume Joris Monin de Flaugergues. "On verra la réalité des faits, mais dans tous les cas, on a d'un côté un gamin de 18 ans et de l'autre un fonctionnaire censé être formé à garder son calme dans ce genre de situation. Ce geste est inacceptable."