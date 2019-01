Passeports diplomatiques : Alexandre Benalla a été déféré au parquet

Alexandre Benalla avait été placé en garde à vue le 17 janvier 2019. Il a ensuite été déféré au parquet le 18 janvier 2019. Ce dernier devra être présenté à un juge d'instruction pour une mise en examen dans le cadre de l'enquête sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques. Et comme prévu, il sera entendu par la commission d’enquête du Sénat le 21 janvier 2019.



