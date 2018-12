Patiente décédée à l'hôpital Lariboisière : "On ne peut pas laisser passer ça", la famille de Micheline réclame la vérité

"On ne comprend pas, on est totalement déboussolé, on l'a oubliée. On a le sentiment qu'on l'a abandonnée". La semaine dernière, une femme de 55 ans est décédée aux urgences, à l'hôpital Lariboisière, après 12 heures d'attente. Deux enquêtes ont été ouvertes pour comprendre ce qui a pu se passer dans l'établissement du Xe arrondissement de Paris. Une mort par négligence qui provoque la "colère" de sa famille, son beau-frère Patrick et sa nièce Jessy, qui n'y croit toujours pas.





Les proches de Micheline, qui n'ont "pas encore eu le temps d'être triste" à cause de toute la paperasse à remplir et des démarches à effectuer depuis son décès, cherchent à comprendre pourquoi. Ils se demandent comment elle a pu rester "12 heures, sur un brancard, totalement isolée sans qu'un service ne se rende compte que quelqu'un est en train de mourir". "On sait qu'elle est arrivée à l'hôpital elle avait 40 de fièvre (...) Elle n'a été vue par aucun médecin. 12 heures, c'est énorme !", témoigne sur RTL la nièce de la victime. Elle l'assure, la quinquagénaire était en bonne santé et n'avait aucune maladie.