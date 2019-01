Patiente décédée à Lariboisière : l'enquête interne révèle "une série de dysfonctionnements", la famille porte plainte

Surveillance défaillante, salle d'attente surchargée, sous-effectif... La mort sur un brancard d'une patiente de 55 ans, le 17 décembre dernier, 12 heures après son admission aux urgences de l'hôpital parisien Lariboisière, soulève une "série de dysfonctionnements" dans sa prise en charge, confirme l'enquête interne rendue publique ce lundi 14 janvier.





Le rapport commandé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France ne précise pas les causes du décès de la quinquagénaire, qui relèvent de l'enquête judiciaire lancée parallèlement par le parquet de Paris. La famille de la victime a déposé plainte ce lundi pour "homicide involontaire" et "non-assistance à personne en danger", a indiqué à l'AFP l'avocat Eddy Arneton, constatant que l'AP-HP "ne reconnaît pas de défaillance". L'enquête interne révèle pourtant des manquements aux procédures en vigueur dans le service d'urgences le plus fréquenté de l'AP-HP.