Harcèlement sexuel : Patrick Bruel visé par deux nouvelles accusations

ENQUÊTE - Alors que le chanteur de variété française fait l'objet d'une enquête, deux nouvelles femmes l'accusent de tentative et d'agression sexuelle.

Le chanteur Patrick Bruel est visé par une enquête préliminaire pour "exhibition sexuelle" et "harcèlement sexuel" après des accusations d'une employée d'un hôtel de Corse. Ce lundi, Le Parisien révèle que deux nouvelles femmes ont été entendues. Elles ont envoyé des lettres au parquet d'Ajaccio dans lesquelles elles dénoncent des agressions sexuelles.

Ces deux descriptions d'agressions présumées ont plusieurs points de similitudes avec le témoignage d’Ajaccio. Les faits se seraient produits le 9 août. Patrick Bruel aurait rencontré la jeune femme sur son lieu de travail quelques heures avant son concert et son entourage aurait commandé une prestation de massage auprès de l’hôtel. Le scénario est le même, le chanteur refuse des sous-vêtements jetables avant de demander des "massages très particuliers dans certaines zones", détaillait alors le procureur Eric Bouillard.

La seconde femme raconte une agression sexuelle présumée à Saint-Barthélemy, en 2011. Appelée pour un soin dans la chambre de Patrick Bruel, elle décrit le chanteur refusant de porter une serviette et plonger la pièce dans la pénombre, continue Le Parisien . Allongé sur le dos, il aurait réclamé une fellation puis collé son sexe en érection sur l'employée en lui maintenant les mains.

Depuis le 13 août, le parquet d’Ajaccio a déjà procédé à de nombreuses auditions dans l’entourage de la jeune femme. "Ses proches décrivent sa sidération et sa prise de conscience du caractère anormal de ces faits. Dans son entourage, on confirme sa crédibilité et le fait qu’elle a été marquée par ces faits", souligne le procureur. De son côté, le chanteur nie les faits.