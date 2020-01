Pédocriminalité dans l’Eglise : qui est l’ex-père Bernard Preynat ?

Le protégé du cardinal Barbarin a reconnu des dizaines d’agressions de 1972 à 1991, lorsqu’il était en poste. Sur trente-cinq victimes listées et entendues durant l’instruction judiciaire, dix se sont constituées partie civile au procès, pour des faits qui remontent à plus de trente ans, aux limites de la prescription pénale.

C'est en 2014, en rencontrant une victime de Preynat, Alexandre Hezez, que l'archevêque assure avoir appris le détail des abus et l'existence de dizaines de victimes. L'année suivante, après plus d’un an d’échanges infructueux, Alexandre Hezez décide de porter plainte contre l’ancien curé. Suspendu puis mis à la retraite cette année-là, Preynat est exclu en juillet 2019, "renvoyé de l’état clérical" selon la formule du tribunal ecclésiastique de Lyon. Et les enquêteurs de découvrir d’autres victimes. Des lettres et documents retrouvées dans les archives de l’évêché de Lyon démontrent que plusieurs familles et responsables religieux savaient tout, depuis des décennies. Ce volet a valu un procès pour non-dénonciation au cardinal Philippe Barbarin.