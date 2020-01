Procès Preynat : au moins 8 ans d'emprisonnement requis contre l'ex-prêtre, décision le 16 mars

Bernard Preynat, qui avait déjà été "réduit à l'état laïc" (déchu de sa qualité de prêtre) l'été dernier à l'issue de son procès canonique, encourre 10 ans d'emprisonnement. Ses victimes étaient âgées de 7 à 15 ans à l'époque des faits, en grande majorité prescrits. Seulement dix d'entre elles ont pu se constituer parties civiles.

Lors du procès, elles ont fait le récit, glaçant et poignant, des attouchements, baisers sur la bouche et masturbations que le prêtre leur imposait. Ces agressions sexuelles ont eu lieu entre 1971 et 1991 dans la paroisse de Sainte-Foy-Les-Lyon, près de Lyon, et lors de camps à l'étranger, au sein d'un groupe de scouts indépendant dont le prévenu était le vicaire-aumônier.

Le religieux, très dynamique et charismatique, faisait alors l'admiration des parents du diocèse qui lui confiaient leurs enfants.