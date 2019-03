Pédophilie sur deux fillettes et un garçon : sept personnes mises en examen en Isère

Sept personnes soupçonnées de viols et d'attouchements sexuels sur une fratrie de trois enfants de 4, 7 et 10 ans de leur entourage, ont été mises en examen en Isère, a indiqué jeudi le parquet de Grenoble, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Le quotidien a révélé lundi que dix adultes âgés de 30 à 64 ans ont été interpellés et placés en garde à vue lundi matin dans le nord du département, près de Bourgoin-Jallieu.





La mère, le beau-père, l'oncle et la grand-mère de ces trois enfants - deux filles de 4 et 7 ans et leur demi-frère de 10 ans - ont été placés en détention provisoire et sont mis en examen pour viols, agressions sexuelles imposées, violences par personne ayant autorité, non assistance, corruption ou encore non dénonciation de mauvais traitement. Trois autres personnes, dont l'identité n'a pas été révélée par le parquet, ont été mises en examen mercredi "pour des faits de même nature" et ont été placées sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes, coauteurs ou complices.