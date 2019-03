Un ancien cadre du FN condamné à 5 ans de prison pour agressions sexuelles sur mineurs

"Il y a les gestes et la surprise, voire la contrainte. Les faits d'agression sexuelle sont parfaitement caractérisés à l'égard des six victimes", avait déclaré à l'audience la substitut du procureur de la République, Stéphanie Rabat. "Il a berné les familles en se jouant de leur foi et des valeurs qu'il prétendait partager avec ces gens", avait poursuivi la magistrate dans ses réquisitions.





Edouard Le Bourgeois, âgé de 38 ans, avait déjà été condamné à dix mois avec sursis par le tribunal de Nanterre en 2010 pour des faits similaires ainsi qu'à trois ans de prison avec sursis par le tribunal de Pontoise en 2013. Les faits d'agression sexuelle supposés se seraient déroulés, selon l'information judiciaire ouverte en juin 2018, entre 2013 et 2018, à l'encontre d'adolescents âgés de 12 à 14 ans au moment des faits.