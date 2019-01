Pédophilie dans l'Eglise à Lyon : le cardinal Barbarin assure n'avoir "jamais cherché à cacher ces faits horribles"

"Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles". Philippe Barbarin, accusé d'avoir caché à la justice le passé pédophile d'un prêtre, a nié les faits qui lui sont reprochés ce lundi au premier jour de son procès à Lyon, où il est jugé jusqu'à mercredi. Le cardinal l'a assuré : il n'avait pas été informé des agissements du père Preynat lors de sa prise de fonctions, en 2002.





"Je n'ai pas toujours su employer les mots les meilleurs et les plus adroits dans le passé", a reconnu l'archevêque dans une déclaration lue à la barre, avant de répondre aux questions du tribunal. Le primat des Gaules comparaît jusqu'à mercredi avec cinq anciens membres du diocèse de Lyon pour ne pas avoir dénoncé à la justice des abus sexuels commis sur de jeunes scouts de la région par un prêtre, le père Bernard Preynat, entre 1986 et 1991. En 2016, le parquet avait classé l'affaire sans suite mais les plaignants ont depuis lancé une procédure de citation directe des prévenus devant le tribunal.