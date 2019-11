Pédophilie : 20 ans de réclusion criminelle pour un ancien maître nageur

Les assises de l'Eure ont condamné vendredi 15 novembre Dominique Hébert à 20 ans de réclusion criminelle, rapporte France Bleu Normandie. Cet ancien maître-nageur de Pont-Saint-Pierre a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et de viols sur 23 garçons. Les victimes avaient entre 8 et 14 ans au moment des faits, commis de 1994 et 2011. Dix-sept longues années où sa personnalité n'a jamais été mise en cause par quiconque.

Comme le relate France Bleu, l'avocate générale Rebecca Dreyfus avait requis vingt ans de réclusion criminelle à l'encontre de l'homme âgé de 52 ans. "C'est un prédateur sexuel", a martelé l'avocate générale, pendant ses réquisitions tout en évoquant "le mal-être des victimes". Au terme de huit heures de délibéré, les jurés qui ont eu à répondre à 83 questions les ont suivi. La condamnation a été assortie d'une peine de sûreté de dix ans, d'un suivi socio-judiciaire de la même durée, d'une interdiction de rentrer en contact avec les victimes ou des mineurs, d'une interdiction d'avoir une activité salariée ou bénévole en rapport avec des mineurs et d'une obligation de réparation.