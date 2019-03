Pédophilie : des victimes présumées appellent Macron à lever l'immunité diplomatique de l'ambassadeur du pape en France

La libération de leur parole aura été vaine, s'ils sont dans "l'impossibilité de faire valoir leurs droits". Et pour cause, trois hommes, victimes présumées d'agressions sexuelles commises par l'ambassadeur du Vatican en France ont porté plainte, mais les enquêtes se heurtent à l'immunité diplomatique dont jouit Luigi Ventura.





C'est dans une tribune publiée ce jeudi dans Libération que Mathieu de La Souchère, Benjamin et Thomas interpellent Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, Jean-Yves Le Drian et le Vatican, en les priant de "joindre leurs paroles à leurs actes", et de lever l'immunité diplomatique de celui dont ils disent avoir été victimes ces derniers mois.