Pédophilie : la condamnation du Cardinal Barbarin, pas une première dans l'Eglise de France

En juillet 1999, une plainte secoue l'Eglise. Elle est déposée à l'encontre de Mgr Pierre Pican, accusé d'avoir eu connaissance des agissements pédophiles d'un prêtre de son diocèse, René Bissey, avant la mise en examen de celui-ci en septembre 1998. L'évêque nie avoir été au courant des faits mais il est mis en examen pour non-dénonciation.





Un an plus tard, le père Bissey est condamné à 18 ans de réclusion pour des agressions et des viols commis sur une quinzaine d'adolescents entre 1985 et 1996. Avant l'arrestation du prêtre, l'évêque l'avait reçu pour évoquer "ses problèmes" mais il n'en aurait pas appris suffisamment, alors, pour le dénoncer à la justice.





C'est en tout cas ce qu'ont soutenu notamment les avocats de Mgr Pican à son procès, en juin 2001, plaidant la relaxe. Le tribunal correctionnel de Caen l'a condamné finalement à trois mois de prison avec sursis et il n'a pas fait appel, évoquant "une volonté d'apaisement". Le religieux est décédé en juillet dernier à l'âge de 83 ans.