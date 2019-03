"Pendez les blancs" : le rappeur Nick Conrad condamné à 5.000 euros d'amende avec sursis

Au tribunal correctionnel de Paris le 9 janvier, il était apparu en veste, cravate et chemise blanche et s'était exprimée clairement et calmement. Une image bien loin de celle apparue dans son clip, quelques mois plus tôt, dans lequel il a appelait commettre des exactions à l'égard d'une certaine population...





Ce mardi 19 mars, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement à l'encontre du rappeur Nick Conrad qui a comparu il y a un peu plus de deux mois pour "provocation directe à commettre des atteintes à la vie". En cause ? Un clip diffusé à l'automne sous l'acronyme "PLB" pour "Pendez les Blancs". Le tribunal a condamné le chanteur à 5000 euros d'amende avec sursis.





Lors de l'audience en janvier dernier, le parquet avait requis une amende de 5000 euros avec sursis, estimant que cet artiste noir de 35 ans "a outrepassé les limites autorisées de la liberté d'expression dans ce genre singulier qu'est le rap".





"Je suis déçu mais le combat va continuer", "on va faire appel", a réagi le rappeur à l'issue du jugement. Pour ces faits, Nick Conrad encourt jusqu'à cinq ans de prison et 45.000 euros d'amende.