Perpétuité requise contre le djihadiste français Tyler Vilus

Le trentenaire originaire de Troyes (Aube) été entendu pour appartenance à une entreprise terroriste, pour avoir dirigé un groupe de combattants et pour "meurtre aggravé".

En milieu de matinée, le ministère public a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité. L'avocat général, Guillaume Michelin a également demandé à la cour d'assises de Paris d'assortir cette peine de la période de sûreté maximale, "qui n'est que de 22 ans, hélas". Une période qui semble donc trop courte pour l'avocat malgré la dangerosité de l'accusé qui "n'a pas changé d'un iota" et répandu la mort sur son passage. "Il vous revient de mettre un terme définitif à ce carnage", a-t-il requis.

Arrêté à l’été 2015, l'"émir" de Daech était le premier Français a être jugé pour des crimes commis "sur zone" en Syrie entre 2013 et 2015. Le procès de Tyler Vilus, 30 ans, qui a commencé le 25 juin, se termine ce vendredi 3 juillet.

Pour l'accusation, on assiste à un "cas exceptionnel" d'un "djihadiste intégral". Reconnu comme un "émir" du groupe État Islamique, le trentenaire y occupait un rôle importante à la fois "combattant", "recruteur" et membre de la police islamique de Shaddadi, dans l'est de la Syrie. Il réfute cette dernière casquette mais une vidéo le montre pourtant sur une scène d'exécution de prisonniers de 2015. Son nom figure aussi sur une liste des policiers de la ville.

Dans ces dernières déclarations face aux magistrats, l'homme est parfois contradictoire. "Quand j'ai été arrêté, j'étais sur le principe de ne pas m'incriminer moi-même", avait-il expliqué le mercredi 1er juillet. Il ajoute que "reconnaître ce dont on est coupable, c'est admettre une erreur" et a également répété plusieurs fois, qu'à cette époque, il voulait "quitter l'EI et la Syrie" mais "pas renoncer au djihad".