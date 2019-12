Perquisition mouvementée à LFI : Jean-Luc Mélenchon condamné à trois mois de prison avec sursis

Le leader de LFI, pousuivi pour "actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation" a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende. Le juge a suivi les réquisitions du parquet.

"La République c'est moi!" Les images de la perquisition agitée au siège de la France insoumise en octobre 2018 avaient été diffusées en boucle. Jean-Luc Mélenchon et cinq de ses proches, poursuivis notamment pour rébellion et provocation, ont été fixés ce lundi sur leur sort.

"A l'évidence, c'est un jugement politique", a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. "C'est un feuilleton judiciaire inventé par Nicole Belloubet et Emmanuel Macron", a-t-il estimé.

La secrétaire d’Etat Marlène Schiappa a réagi ce lundi sur LCI : "Je ne m’exprime pas sur la condamnation judiciaire, mais les propos de Jean-Luc Mélenchon que l’on vient d’entendre sont assez indignes. On a une suite de faits qui n’ont aucun rapport entre eux. Jean-Luc Mélenchon parle de procès politique, jette des accusations ad hominem contre Nicole Belloubet et méprise les institutions en mettant en cause pêle-mêle la justice et la police. Ses propos me semblent graves et indignes."

Plus d'informations à venir...