Carlos Ghosn : le caisson de matériel audio dans lequel le patron déchu aurait fui le Japon

C’est dans cette énorme caisse, habituellement destinée à transporter du matériel audio, que Carlos Ghosn aurait fui le Japon destination Beyrouth via Istanbul. Le magnat de l’automobile aurait tout du moins fait une partie de son trajet dissimulé dans cet objet de taille. Les circonstances de sa fuite, comme la façon dont il a réussi à déjouer les contrôles de sécurité, restent à éclaircir. Car à Tokyo, l'ex-patron de 65 ans était assigné à domicile dans des conditions strictes.

L’évasion de Carlos Ghosn est liée à l'entreprise de sécurité American international security corp. Selon la justice turque, ses deux associés fondateurs étaient physiquement à bord du vol Osaka – Istanbul.

Michael Taylor est un ancien des forces spéciales américaines, un "green beret". Il a longtemps travaillé en Irak et en Afghanistan. Aux Etats-Unis, il a fait 14 mois de prison pour obstruction à la justice et fraude. Le deuxième homme d’American international security corp qui aurait prêté main forte à Carlos Ghosn est un ressortissant franco-libanais, George-Antoine Zayek. Bien connu du milieu de la sécurité, il est un vétéran de la guerre civile libanaise. Il s’est reconverti dans le mercenariat, notamment en Irak. Sa spécialité ? La libération et l’exfiltration d’otages, notamment au Mexique ces dernières années.