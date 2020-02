Piotr Pavlenski : le député Bruno Questel demande que "la France foute ce mec dehors"

Une "saloperie" et une "foire aux ordures". C'est en ces termes que Bruno Questel a qualifié l'affaire qui agite la classe politique parisienne et plus largement française. C'est quasi-unanimement que la classe politique a apporté son soutien Benjamin Griveaux, désormais ancien candidat à la mairie de Paris, après la diffusion de vidéos intimes ayant entraîné son renoncement à la course à la Mairie de Paris.

Dans cette affaire, une tête est rapidement sortie du bois : celle de Piotr Pavlenski, cet "artiste", qui a obtenu l'asile politique en France, s'était déjà fait connaître pour avoir cousu ses lèvres, cloué ses testicules et en octobre 2017, incendié la façade d'une succursale de la Banque de France à Paris pour dénoncer sa présence sur la place de la Bastille. Et pour Bruno Questel, député LaREM de l'Eure, il faut que la France prenne des dispositions. La première ? "Qu'on foute ce mec dehors", a déclaré le parlementaire, sur LCP.