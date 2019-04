Jérôme Cahuzac : en Corse, l'ancien ministre tente de retrouver une vie normale

Jérôme Cahuzac échappe à la prison. L'ancien ministre socialiste, condamné pour fraude fiscale en mai 2018 à quatre ans de prison dont deux avec sursis, a appris ce mercredi qu'il allait bénéficier d'un aménagement de sa peine sous forme de bracelet électronique. Un soulagement pour celui qui vit désormais en Corse. Et où il souhaiterait exercer la profession de médecin.





C'est en effet à Pianotolli-Caldarello, une commune de près d'un millier d'habitants située à quelques kilomètres de Figari en Corse-du-Sud, que Jérôme Cahuzac a posé ses valises. Tout sauf un hasard : c'est là que vit sa mère, dans leur maison familiale. C'est en effet dans ce village discret d'un peu moins de 1000 habitants que le chirurgien esthétique de 66 ans peut aller et venir en tout tranquillité, après avoir effectué en juillet 2018 une mission humanitaire d'un mois en Guyane dans un centre de santé. "Ici, personne ne le vilipende et ne porte atteinte à la quiétude qu'il recherche, a détaillé au Point Jérôme Polverini, le maire. Au village, c'est un personnage sans histoire." Pour autant, l'ex-ministre trouverait le temps long : s'il pratique de temps en temps la plongée ou la course, Jérôme Cahuzac "vit mal, vit avec son chien, ses livres et ses réflexions. C'est un ermite", assurait un proche à RTL.