Sa main avait été arrachée par une grenade GLI-F4 : la plainte d'un Gilet jaune classée sans suite

JUSTICE - La plainte d'Antoine Boudinet, 27 ans, manifestant Gilet jaune qui avait eu la main arrachée au cours d'un rassemblement à Bordeaux, a été classée sans suite. L'enquête de l'IGPN n'a pas permis d'identifier l'auteur du tir.

L'accident s'est produit il y a dix mois maintenant, et pour lui, c'est la déception et la colère. Antoine Boudinet, 27 ans, a appris récemment que la plainte qu'il avait déposée contre le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Gironde avait été classée sans suite. L'enquête conduite par l'IGPN (la police des polices) n'a en effet pas permis d'identifier l'auteur du tir de grenade GLI-F4 qui l'a grièvement blessé le 8 décembre 2018.

Ce jour-là, le jeune homme se trouvait dans une manifestation de Gilets jaunes à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques. Au cours d'incidents, il avait eu la main arrachée par un engin explosif qui avait roulé à ses pieds, et qu'il avait ramassé en pensant qu'il s'agissait de gaz lacrymogène.