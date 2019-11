Plainte pour viol contre Gérald Darmanin : la justice va réexaminer le non-lieu

La justice va réexaminer la validité d'un non-lieu dont a bénéficié Gérald Darmanin, selon une décision rendue ce jeudi 14 novembre par la Cour de cassation et consultée par l'AFP. Le ministre des Comptes publics est visé par une plainte déposée en 2018 pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance.

Au terme d'une enquête préliminaire, au cours de laquelle le ministre avait été auditionné, sans être confronté à son accusatrice, la plainte de Sophie Spatz est classée sans suite par le parquet. Ce qui avait poussé cette femme qui accuse Gérald Darmanin de l’avoir violée à saisir, en février 2018, une juge d’instruction pour lui demander de poursuivre les investigations. Sauf que six mois plus tard, la magistrate avait estimé que les faits reprochés n'étaient pas constitués et rendait un non-lieu. Décision dont la plaignante avait fait appel. Trop tard, juge la cour d'appel en octobre 2018.