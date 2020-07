Plainte pour viol : Darmanin relaye une pétition le soutenant "face à la calomnie organisée"

"Aujourd'hui, une Tourquennoise a créé une pétition en ligne sur change.org, vous pouvez : la retrouver, la signer, la partager, la faire signer, en cliquant sur ce lien". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, toujours visé par une plainte pour viol et objet de manifestations et tribunes dénonçant sa nomination à l'Intérieur, a relayé un manifeste initié en sa faveur, invitant ceux qui le souhaitent à en faire de même.

Lancée le 17 juillet sur le site change.org, la pétition dénonce, selon son initiatrice dénoncer "une campagne calomnieuse menée à l'encontre" du ministre et recueillait ce dimanche plus de 1600 signatures.

"La présomption d’innocence, surtout quand trois décisions de justice consécutives concluent à une absence d’infraction dans la même histoire, est un principe fondamental de notre démocratie et de notre état de droit", peut-on lire dans le texte qui introduit la pétition. Et encore : "Nous, citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines, nous apportons notre soutien à cet élu de terrain que pour beaucoup nous connaissons, engagé pour son territoire et pour la France, promoteur d’une politique destinée à être aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin".