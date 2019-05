Plus de 117% de taux d'occupation dans les prisons françaises

Afin de lutter contre la surpopulation carcérale, le gouvernement a prévu dans sa réforme de la Justice promulguée le 23 mars de multiplier les alternatives en milieu ouvert et de créer de 7 000 places de prison d'ici à la fin du quinquennat. Autre solution amenée par la loi : une modification de l'échelle des peines, en proscrivant l'emprisonnement pour les très courtes peines, tout en garantissant l'application des peines d'emprisonnement de plus d'un an. Ces nouvelles dispositions seront applicables en mars 2020.