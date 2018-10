Plus de 800 ex salariés de l’usine Goodyear devant les prud’hommes d’Amiens

Pour avoir gain de cause, il faudra notamment compter sur l’avocat des salariés, Me Fiodor Rilov, symbole de la lutte contre les grandes multinationales. Il a expliqué à l'AFP vouloir prouver que "le véritable employeur n'était pas la société française", mais sa maison-mère luxembourgeoise qui "au final vendait les pneus et concentrait les bénéfices". Ce qui rendrait les licenciements illégaux.





Les plaidoiries, qui ont débuté dans la matinée, prendront fin vers 19H. La décision de justice quant à elle devrait être connue au premier trimestre 2019.