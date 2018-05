"Plus doit être fait" : onze familles assignent en justice l'Union Européenne et sa politique climat

Des familles de l'Union Européenne, du Kenya et des îles Fidji ont déposé une plainte, jeudi 24 mai, devant la Cour européenne de Justice. Leur combat : obliger le Parlement et le Conseil européen à se mobiliser davantage contre le réchauffement climatique. Selon eux, les objectifs de l'Union – réduire d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de CO2 – sont insuffisants. Selon le Réseau Action Climat (RAC), qui réunit des ONG de toute l'Europe et porte cette affaire, il s'agit d'une première au niveau européen.





"44% en 6 ans : c'est la perte de récole de lavande à laquelle on fait face en Provence à cause des impacts du réchauffement climatique qui nous frappe de plus en plus", rapporte Maurice Feschet, 72 ans. "L'UE doit maintenant écouter ses citoyens qui sont impactés par ce dérèglement climatique et mettre en place les mesures nécessaires pour les protéger", avance ce plaignant français. Face aux épisodes de sécheresse ou de gel tardif selon les années, son fils qui a repris la ferme familiale à Grignan, dans la Drôme, connaît de réelles difficultés à maintenir l'exploitation.