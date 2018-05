Plusieurs espions français soupçonnés de travailler pour la Chine ont été mis en examen

Recrutés par la Chine. Quatre agents de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) ont été interpellés en décembre dernier, relève l’émission Quotidien, ce jeudi. Leur faute ? Avoir été enrôlés par la Chine et avoir joué le rôle d’agents-doubles auprès des services français. Deux des anciens agents ont été mis en examen pour "intelligence avec une puissance étrangère" et la femme de l'un d'entre eux pour "recel des crimes et délits de trahison", et placée sous contrôle judiciaire.