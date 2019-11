Polanski conteste l'accusation de viol de Valentine Monnier et travaille "aux suites judiciaires"

Les faits remonteraient à 44 ans et ont été rapportés vendredi dans la presse. Roman Polanski, accusé par une Française, Valentine Monnier, de l'avoir violée en 1975, réfute cette accusation "avec la plus grande fermeté", a indiqué dimanche son avocat, qui réfléchit "aux suites judiciaires à apporter" après la publication de ce témoignage dans le Parisien.

"Monsieur Polanski conteste avec la plus grande fermeté cette accusation de viol", affirme Me Hervé Temime dans un communiqué transmis à LCI. "Malgré les difficultés liées au temps, nous travaillons aux suites judiciaires à apporter à cette publication", souligne l'avocat, qui précise que le réalisateur, dont le prochain film sur l'Affaire Dreyfus sort mercredi en France, "ne participera pas au tribunal médiatique et (lui) pas davantage".