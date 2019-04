Après une erreur judiciaire, 14 prévenus dans une affaire de trafic de drogue libérés à Nice

"Le tribunal s'est déclaré complètement incompétent car il ne peut juger que des délits, et pas des crimes, et il a été obligé de lever les mesures coercitives : ceux qui étaient détenus ont été remis en liberté, ceux qui avaient un contrôle judiciaire ou un bracelet électronique, ne l'ont plus", a-t-il poursuivi avant d'ajouter : "C'est ce qui se passe quand on confond vitesse et précipitation". Selon lui, la police et la justice ont agi trop vite dans cette enquête.





Le principal prévenu, Christophe D., devrait néanmoins rester en prison quelques mois pour purger une condamnation pour une tentative d'évasion. Présenté par les enquêteurs comme une figure montante du banditisme niçois et déjà condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, l'homme affichait un train de vie des plus luxueux : voiture de sport Lamborghini, vélos de compétition haut de gamme et voyages à travers le monde pour assouvir sa passion pour le triathlon, et son épreuve reine, l'Ironman. Questionné par l'AFP sur la suite de l'affaire, le parquet a indiqué qu'il allait réagir pour relancer la procédure.