Policiers brûlés à Viry-Châtillon : de 20 à 30 ans de prison requis à l'encontre des jeunes accusés

Après plus d'un mois de procès, voici l'heure des réquisitions. Ce jeudi, l'avocat général de la cour d'assises des mineurs d'Evry (Essonne) a requis des peines allant de 20 à 30 ans de prison à l'encontre de treize jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à la tentative d'homicide perpétrée contre quatre policiers à Viry-Châtillon en 2016.

Le représentant du ministère public a requis 20 ans de prison à l'encontre de deux accusés qui étaient mineurs au moment des faits et 30 ans à l'encontre d'un mineur dont l’excuse de minorité a été levée. Il a requis 30 ans de prison également pour six autres suspects et 25 ans à l'encontre de quatre autres.