Policiers brûlés à Viry-Châtillon : le parquet fait appel après les huit condamnations et cinq acquittements

La décision avait du mal à passer pour certains et, quatre jours après que le verdict est tombé, le parquet général de Paris vient d'annoncer avoir fait appel des huit condamnations et cinq acquittements prononcés le 6 décembre.

Vendredi dernier, le verdict, rendu sous haute surveillance policière dans une salle pleine à craquer, avait été accueilli dans le calme. Après treize heures de délibération, la cour n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé la veille, au terme d'un réquisitoire de cinq heures, des peines de 20 à 30 ans de réclusion criminelle contre les 13 accusés, âgés aujourd'hui de 19 à 24 ans.

Le 8 octobre 2016, deux voitures de police stationnées à proximité de la Grande Borne, considérée comme l'une des cités les plus sensibles d'Île-de-France, avaient été prises d'assaut en plein jour par une vingtaine de jeunes.

En quelques secondes, ils avaient brisé les vitres et jeté dans l'habitacle des cocktails Molotov. Dans une première voiture, les deux sièges avant s'étaient enflammés. Un adjoint de sécurité, âgé aujourd'hui de 31 ans, et une gardienne de la paix, 42 ans, avaient pris feu. Dans l'autre voiture, les deux agents étaient parvenus à sortir malgré le cocktail Molotov tombé sur la banquette arrière. Ils seront blessés plus légèrement. L'agression avait suscité une immense colère et déclenché une fronde inédite dans la police. Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, avait dénoncé "un acte de guerre", "une attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer".