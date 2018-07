Policiers brûlés à Viry-Châtillon : 13 suspects renvoyés devant les assises

Ils sont accusés d’avoir gravement brûlé deux policiers avec des cocktails Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) en 2016. Treize suspects dans cette affaire ont été renvoyés devant les assises, a indiqué vendredi le parquet d'Evry à l’AFP. Les juges d'instruction ont ainsi suivi les réquisitions du parquet. Parmi les suspects, trois étaient âgés de moins de 18 ans au moment des faits. Ils seront poursuivis devant la cour d'assises des mineurs pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Quatre autres mis en examen ont bénéficié d'un non-lieu, fautes de charges suffisantes.





Mais la tenue d’un procès n’est toutefois pas actée, plusieurs avocats ayant d’ores et déjà fait appel de cette décision. "L'enquête repose sur des rumeurs de cité, contradictoires et imprécises, colportées anonymement", a justifié auprès de l’AFP Arnaud Simonard, avocat de l'un des accusés. Pour lui, "un non-lieu s'impose en l'absence totale de charges solides ou de preuves matérielles". La chambre de l'instruction doit désormais statuer et dire si les charges sont suffisantes.