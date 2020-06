Policiers en colère : "Un mouvement d'humeur qui s'apaisera", selon Nicole Belloubet

Interrogée sur la légalité des rassemblements de policiers en plein état d'urgence sanitaire, et sur l'appel de syndicats à l'arrêt des interpellations, la ministre de la Justice a répondu que si ces manifestations n'étaient "pas légales", cela n'était pas non plus "la question". Nicole Belloubet a plutôt préféré rappeler le cadre juridique, à savoir que "les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, sauf dans des circonstances particulières, à partir du moment où on respecte la distanciation physique", avant de minimiser la colère des forces de l'ordre. "J'imagine que c'est un mouvement d'humeur qui s'apaisera."