Policiers jugés pour viol au "36" quai des Orfèvres : les accusés veulent "démontrer leur innocence"

Après avoir décliné leur identité à la barre, assisté au tirage des jurés (6 jurés titulaires et trois jurés supplémentaires parmi lesquels, six femmes et trois hommes) et à la lecture du planning, les accusés ont écouté le long rappel des faits. "Ce rapport est une photographie qui est celle de la chambre de l'instruction. Ce n'est pas une vérité gravée dans le marbre. C'est l'audience qui forgera notre intime conviction" a rappelé le président aux jurés.





Un peu plus tard, avant la suspension d'audience, il appellera une nouvelle fois les accusés à la barre pour avoir leur ressenti sur cette soirée très alcoolisée qui a vite dégénéré et sur les trois semaines d'audience à venir.





"Je plaide non coupable. Je tiens à démontrer mon innocence pendant ces trois semaines de procès, a déclaré Nicolas R., 49 ans, cheveux ras, costume noir. Nous allons voir les différentes théories avancées par la partie civile. Je continue à reconnaître la fellation consentie". Et de poursuivre : "J'espère reprendre une vie normale. C'est un cataclysme dans ma vie. J'ai une fille adolescente, c'est très compliqué de lui expliquer ça. Sur le plan professionnel, j'ai été mis au placard. J'ai à coeur de pouvoir prouver mon innocence, de classer une affaire qui me ronge depuis cinq ans".