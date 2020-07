Pourquoi Eric Dupond-Moretti, désormais garde des Sceaux, souhaite travailler sur "le secret de l'enquête"

Pourquoi tient-il autant au secret de l'enquête ? Retour sur quelques déclarations de celui qui a notamment défendu Jacques Viguier, prof de droit toulousain accusé du meurtre de sa femme, et Loïc Sécher, condamné pour viol et acquitté après neuf ans de prison. Ou encore plus récemment Abdelkader Merah, Jérôme Cahuzac, Karim Benzema, Georges Tron, Patrick Balkany, mais aussi Julian Assange ou des policiers dans un procès visant Jean-Luc Mélenchon.

Le nouveau garde des Sceaux a notamment dit vouloir travailler "sur la présomption d'innocence et le secret de l'enquête". "Bien sûr, des journalistes seront associés à cette réflexion", a insisté Eric Dupond-Moretti. "La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Et l'honneur des hommes, pas plus aujourd'hui qu'hier, ne mérite d'être jeté aux chiens", a-t-il ajouté.

En mai 2016, la juge d'instruction chargée de l'affaire du chantage à la sex-tape dans laquelle Karim Benzema est mis en examen avait informé le parquet de Versailles d'une possible "violation du secret professionnel" de la part des avocats du footballeur. En cause : une "demande d'actes co-signée" par Me Sylvain Cormier et Me Eric Dupond-Moretti "adressée au juge d'instruction" alors même que Me Dupond-Moretti "n'était pas encore officiellement désigné comme avocat" par le footballeur.

"On se réunit avec Cormier, on travaille, et le juge estime qu’on a violé le secret professionnel. Ce qui est à proprement parlé, ahurissant", avait réagi sur RTL Eric Dupond-Moretti, dont le client Karim Benzema avait selon lui "un peu tardé" à envoyer au greffe la lettre le désignant comme son avocat aux côtés de Me Cormier. "On marche sur la tête", avait-il dénoncé, alors que la même juge "dort du sommeil du juste quand les écoutes du dossier de Benzema sont communiquées vraisemblablement par la police aux journalistes".

Me Dupond-Moretti avait alors déclaré attendre "avec gourmandise" d'éventuelles poursuites. "Je me ferai défendre par cinquante avocats les plus représentatifs, et je vais apprendre (à la juge) ce qu’est le secret professionnel", avait-il lancé.