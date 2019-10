Pourquoi Patrick Balkany retourne-t-il au tribunal ce vendredi ?

DEUXIÈME ROUND - En prison depuis un mois pour fraude fiscale, Patrick Balkany se retrouve à nouveau devant la justice vendredi 18 octobre pour blanchiment et corruption, le second volet de l’affaire. L’élu encourt sept ans de prison ferme et la confiscation de tous ses biens.

Il quitte les barreaux pour retrouver… le banc des accusés. Condamné à quatre ans de prison ferme le 13 septembre, Patrick Balkany sera de nouveau au tribunal correctionnel de Paris ce vendredi 18 octobre pour le jugement du second volet du dossier. Cette fois, les juges se pencheront sur des faits qualifiés de "blanchiment à grande échelle" et de "corruption". Le maire de Levallois-Perret a fait appel de son premier jugement, et sa demande de mise en liberté sera examinée la semaine prochaine. Avec Isabelle Balkany, il est soupçonné d’avoir caché 13 millions d’euros au Fisc entre 2007 et 2014.

Un second jugement qui s’annonce plus risqué encore pour Patrick Balkany

Le Parquet national financier (PNF) a requis à l’encontre de l’élu LR une peine à la hauteur de "l’atteinte à la démocratie", à savoir sept ans ferme avec mandat de dépôt, dix ans d’inégibilité et la confiscation de tous ses biens. Contre Isabelle Balkany, qui a repris les rênes de la mairie depuis l’incarcération de son mari, le PNF requiert quatre ans avec sursis et 500 000 euros d’amende. Cette dernière, elle-même condamnée à trois ans ferme, a interjeté appel. Absente lors du premier procès pour raisons médicales –elle avait fait une tentative de suicide – elle devrait être présente à cette seconde audience.

"Pacte de corruption" ?

Dans le détail, le couple Balkany aurait caché notamment détenir deux somptueuses villas, Pamplemousse aux Antilles et Dar Guycy à Marrakech. Si Isabelle Balkany avait admis, pendant l’instruction avoir acquis grâce à un héritage familial la première villa, le couple a toujours nié détenir le Riad au Maroc. L’accusation affirme que Patrick Balkany s’est fait offrir cette villa par le milliardaire saoudien Mohamed Al Jaber contre des délais de paiements pour les Tours de Levallois, un juteux projet qui n’a finalement pas abouti.

L’élu LR et le milliardaire ont nié tout "pacte de corruption" à ce sujet , mais le PNF n’est pas du même avis. Pour cette raison, il requiert également de la prison ferme pour le Saoudien, ainsi que pour "le pilote de l’opération", l’avocat Arnaud Claude et le "prête-nom" en France, Jean-Pierre Aubry alors directeur général de la société d’aménagement de Levallois. Sera aussi jugé Alexandre Balkany, le fils, qui encourt une amende de 100 000 euros pour avoir "couvert" ses parents; souscrivant des baux de location fictifs.

La rédaction de LCI Twitter