Pourquoi un Gilet jaune s'est fait saisir ses appartements pour payer des dégradations avant même d'avoir été jugé ?

Deux Gilets jaunes ont été interpellés ce 13 mai, pour destruction par incendie en bande organisée. La justice leur reproche d'avoir détruit et incendié, entre le 26 décembre et le 8 mars dernier, huit équipements publics le long de l'autoroute A8 dans le Var, dont une station-service Hyper U aux Arcs et des radars automatiques. Les enquêteurs de la brigade de recherches de Draguignan ont pu identifier un premier auteur grâce à la vidéosurveillance de la station service. Ils ont ensuite pu relier cet homme, déjà connu des services de police pour recel, à d'autres délits et retrouver son complice.





L'affaire a été révélée par le journal Le Point, et confirmée à LCI par une source proche du dossier. Après leur garde à vue, les deux hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire cette semaine. Ce qui dénote dans cette affaire, c'est que le juge d'instruction a requis une ordonnance de saisie à la hauteur de la valeur du patrimoine de l'un des deux interpellés, soit 175.000 euros, avant même qu'une condamnation n'ait eu lieu. Selon nos confrères, le suspect est propriétaires de trois appartements achetés à crédit.





Il s'agit là d'une première dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Comment l'expliquer ? Pour y répondre, nous nous sommes tournés vers l'avocat Thierry Vallat, spécialiste des questions d'immobilier.