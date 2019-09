Pourquoi une incarcération immédiate pour Patrick Balkany ?

JT 13H - Les peines infligées au couple Balkany ont suscité plusieurs réactions, considérées par la plupart comme étant sévères. De leur côté, les juges évoquent la gravité des infractions pour justifier leur décision.

Suite à la décision du tribunal sur l'affaire Balkany, deux choses suscitent l'étonnement : l'incarcération immédiate de Patrick Balkany et la lourdeur de la peine. En effet, le couple a été condamné à quatre et trois ans de prison ferme pour fraude fiscale s'élevant à près de douze millions d'euros. Pour justifier cette décision, les juges insistent sur un "indéniable enracinement sur une longue période, dans une délinquance fortement rémunératrice". Ils précisent également que le maire de Levallois-Perret "a persisté dans un comportement par essence lucratif et strictement contraire aux valeurs fondamentales de la République".



