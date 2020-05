Prêt-à-porter : affaibli par la crise du Covid-19, Camaïeu placé en redressement judiciaire

"L'obtention d'un PGE aurait permis d'y faire face et de boucler le financement afin de poursuivre la transformation entamée en octobre", a avancé cette source. Cette décision s'accompagne d'une période d'observation de six mois, a précisé Thierry Siwik, délégué syndical CGT, qui dénonce lui un "plan social déguisé".

Début mars, "l’entreprise avait commencé à mettre en œuvre son plan de transformation et un accord de financement était sur le point d’être conclu avec les actionnaires et les banques", mais "la crise sanitaire a obligé le groupe à fermer brutalement plus de 800 magasins dans le monde". "Son chiffre d’affaires a chuté de 95 %, soit un manque à gagner de 162 millions d'euros", a-précisé la source. "C’est donc sous la protection du tribunal que pourront être explorées toutes les pistes, dont celle d’un plan de reprise", a-t-elle poursuivi.

De son côté, le délégué CGT Thierry Siwik a dénoncé "un plan social déguisé" à l'oeuvre "depuis plusieurs années". "Chaque mois, depuis trois ans, on nous annonce, sous motif d'une baisse d'activité, entre quatre et cinq fermetures de magasins, cela évite de procéder à un plan social", a-t-il argué. "Pour nous, ce placement en redressement judiciaire va servir à restructurer en profondeur l'entreprise et on craint de nombreux licenciements", a-t-il ajouté, affirmant que pour la CGT la crise sanitaire n'était "qu'un prétexte de la direction".