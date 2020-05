Prison ferme pour des "chasseurs" de personnes d'origine asiatique jugés pour de multiples agressions

Les responsables de faits "d'une extrême gravité" basés "sur des préjugés racistes, abjects et haineux" selon les mots de la procureure du le tribunal correctionnel de Créteil, ont été jugés ce vendredi. Ces quatre jeunes hommes ont été condamnés pour avoir commis, entre les mois de février et mai 2019, une cinquantaine de vols avec violence sur des personnes appartenant - pour la très grande majorité - à la communauté asiatique. Ils ont écopés de 36 mois à six ans de prison.

Les faits se sont déroulés principalement dans les villes d'Ivry et de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, ainsi que dans le 13ème arrondissement de Paris. Dans son réquisitoire, la représentante du ministère public a assuré que le tribunal était "face à une équipe de prédateurs" qui "a pris le soin, parfois pendant des heures, de choisir ses victimes : presque exclusivement des femmes asiatiques". L'enquête, qui a débuté en février 2019 après une recrudescence de vols au mode opératoire identique, a permis d'identifier une trentaine de victimes même si, selon les enquêteurs, elles doivent en réalité être plus nombreuses.

La procureure de Créteil a également dénoncé des passages à l'acte "ultra-violents", avec des victimes traumatisées au point, pour certaines, de se "résigner à ne pas porter plainte". Dans plus de la moitié des cas, aux vols de sacs à main se sont ajoutées de nombreuses violences : coups de pied, bousculades et balayettes. "Une violence gratuite" visant des "cibles sans défense", selon Maitre Soc Lam, avocat de six des victimes. Selon lui, les prévenus se sont "acharnés" sur les victimes. "Le sang ne les arrête pas", a-t-il affirmé dans sa plaidoirie, photos de victimes au visage tuméfié et ensanglanté à l'appui. "Une victime était avec son bébé lorsqu'elle s'est faite agresser. Cela ne les a pas arrêtés non plus". Plut tôt dans la matinée, les avocats de la Licra, de SOS Racisme et du Mrap, associations de luttes contre les discriminations et toutes parties civiles, ont dénoncé d'une même voix des actes "racistes" et "insupportables" qui ne "doivent pas rester impunis".