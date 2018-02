20 ans de prison : peine alourdie en appel pour la mère de Fiona

"Elle a la peine qu'elle mérite. C'est un soulagement pour moi et c'est juste pour Fiona", a réagi le père de la fillette, Nicolas Chafoulais, à l'annonce du verdict. "Apaisé ? Non. Ma fille n'est pas revenue", a-t-il poursuivi ému. La dépouille de la fillette n'a jamais été retrouvée depuis sa disparition en mai 2013.





"On a pu faire triompher la vérité sur le mensonge et la manipulation. Les jurés ont compris ce que Nicolas Chafoulais avait compris, c'est-à-dire une femme coupable. C'est une grande victoire juridique", s'est félicité l'un des ses avocats, Me Charles Fribourg.