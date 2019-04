Procès "Air Cocaïne" : les peines prononcées à l'encontre des accusés sont très lourdes

L'affaire "Air Cocaïne" avait fait beaucoup de bruit en 2013. Alors qu'un avion d'affaires était sur le point de quitter Punta Cana, en République dominicaine, il a été neutralisé. Pour cause, 700 kilos de cocaïne avaient été retrouvés à son bord. Les neuf accusés dans cette affaire ont été fixés sur leur sort dans la soirée du 5 avril 2019. Les peines prononcées à leur encontre sont très lourdes. Les deux pilotes de l'avion, eux, ont écopé chacun de six ans de prison ferme.



