"Je n’ai pas pu regarder" : Maryse Wolinski face aux insoutenables images de la tuerie de "Charlie Hebdo"

Jeudi, pour le septième jour du procès des attentats de janvier 2015, Maryse Wolinski est attendue à la barre. L’épouse de Georges Wolinksi, tué le 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo, compte montrer pendant l’audience des dessins de son mari. Car ce n’est pas seulement sur les événements qu’elle veut témoigner : c’est aussi, et même d’abord, sur qui était l’homme qu’elle aimait. "C’est comme un hommage que j’ai envie de lui rendre à l’occasion de ce procès", confie-t-elle sur LCI.

Ce procès, s’il est "très important" pour elle, est aussi "très éprouvant". La journée du lundi 7 septembre a été particulièrement dure : les images de la scène de crime et des extraits de vidéosurveillance ont été projetés. Trop dur à supporter pour Laurent Léger et Sigolène Vinson, tous deux rescapés de la fusillade, qui ont quitté la salle, tout comme la compagne de Bernard Maris et la veuve de Tignous. Maryse Wolinski, elle, est restée, baissant toutefois les yeux par moment. "Je me pensais assez forte pour regarder, mais quand il s’est agi de mon mari je n’ai pas pu regarder", dit-elle, estimant qu’ "il fallait" diffuser ces images, aussi insoutenables soient-elles.