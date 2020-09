Attentat de Charlie Hebdo : une attaque en moins de deux minutes

Alors que le procès des attentats de janvier 2015 commencent ce mercredi 2 septembre 2020 devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, LCI revient sur la chronologie de l'attaque commise dans les locaux de Charlie Hebdo, 10 rue Nicolas Appert, le 7 janvier 2015, en fin de matinée. Une attaque qui a duré moins de deux minutes, d'après les images extraites des caméras de vidéosurveillance et les témoignages recueillis. Le drame s'est déroulé entre 11:33:50 et 11:35:36 et a coûté la vie la quasi totalité d'une rédaction et à ceux qui ont voulu la protéger.

Pendant des jours, ces images ont été diffusées en boucle dans les médias puis sur les réseaux avant qu'elles ne soient supprimées. Deux hommes en noir et armés, criant dans une rue paisible du 11e arrondissement ces mots "On a vengé le prophète Mohammed ! On a tué Charlie Hebdo !".

Les deux hommes armés repartent, et pénètrent ensuite dans l'immeuble du 6-10 rue Appert par le hall. Au 10 rue Nicolas Appert, l'un des frères Kouachi demande aux trois hommes présents dans la loge du gardien pour assurer la maintenance où se trouvent les bureaux du journal satirique. Les interlocuteurs l'ignorent. L'un des deux hommes armés tire dans leur direction à une reprise et touche mortellement Frédéric Boisseau, né le 19 octobre 1972. Les derniers mots de la victime seront "Je suis touché, appelez ma femme, c'est fini". Le quadragénaire décède quelques secondes plus tard.

Le mercredi 7 janvier 2015 vers 11h30, deux hommes cagoulés, vêtus de sombre et armés de fusils d'assaut, identifiés ultérieurement comme étant les frères Kouachi, entrent au 6, Allée verte et demandent aux personnes présentes s'ils sont bien dans les locaux de Charlie Hebdo. Après avoir eu une réponse négative, un des deux individus tire un coup de feu et tente d'obtenir la localisation de la rédaction. Des témoins indiquent avoir entendu alors ces propos terrifiants: "Vous leur direz qu'on est venu de la part d'Al Qaïda Yemen" puis "On est venu venger le prophète".

Les Kouachi poursuivent leur chemin à la recherche de leur but. Après avoir croisé la dessinatrice Corinne Rey, dite Coco, qui fumait une cigarette en bas de l'immeuble, les deux hommes la contraignent à leur ouvrir la porte de l'immeuble en composant le code d'accès.

A 11h33, les frères Kouachi pénètrent dans la pièce d'accueil du journal et tirent sur Simon Fieschi, webmaster de Charlie, alors assis à son bureau. Puis, ils rentrent dans la salle de rédaction où se tient la conférence hebdomadaire de rédaction. En moins de 120 secondes, ils exécutent Franck Brinsolaro, 48 ans, policier du Service de la protection en charge de la protection de Stéphane Charbonnier qui avait sorti son arme, Stéphane Charbonnier dit Charb, 47 ans, directeur de la publication, dessinateur et journaliste, Elsa Cayat, 54 ans, psychiatre et psychanalyste, Michel Renaud, 69 ans, journaliste et grand voyageur, invité de Cabu ce jour-là, Georges Wolinski, 80 ans, dessinateur, Philippe Honoré, illustrateur, Bernard Maris, 68 ans, économiste, Bernard Verlhac dit Tignous, 57 ans, dessinateur et Jean Cabut, dit Cabu, 76 ans, caricaturiste, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée

Mustapha Ourrad, lecteur-correcteur du journal, 66 ans, est exécuté à l'extérieur de la salle de rédaction.

Au cours de ces tirs nourris seront blessés, dont plusieurs grièvement Simon Fieschi,, dont le pronostic vital était engagé, Philippe Lançon et Fabrice Nicolino, journalistes et Laurent Sourisseau dit Riss, caricaturiste, auteur de bande dessinée français et le directeur de publication du journal.