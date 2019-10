Attentat raté de Notre-Dame : les versions des deux accusées s'opposent

JUSTICE - L'une des accusées dans l'affaire de l'attentat raté de Notre-Dame de Paris en 2016 affirme avoir volontairement fait échouer l'attaque. Une version qui diverge de celle de sa co-accusée.

Qui dit la vérité et qui ment ? Ornella Gilligmann et Inès Madani, jugées depuis la semaine dernière dans le cadre de l’attentat raté près de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2016, ont présenté lundi à la cours d’assises des versions divergentes.

Ornella Gilligmann affirme de son côté avoir volontairement fait échouer l’attaque. "Ca me fait rire, j'arrive pas à comprendre. Elle organise tout ça, on y est toutes les deux. Et puis devant la cour d'assises, on devrait presque lui donner une médaille pour sa participation!", a répondu Inès Madani avant d’ajouter en souriant "Chacun sa version. Y a pas de souci."

Les deux accusées se rejettent depuis le début du procès la responsabilité de cette tentative d’attentat. Jeudi 26 septembre, Inès Madani a chargé Ornella Gilligmann en affirmant qu'elle avait pris l'initiative du projet et qu'elle l'avait organisé. Les faits remontent à septembre 2016 lorsque les deux accusées ont laissé une Peugeot 607 remplie de bonbonnes de gaz dans une rue proche de la cathédrale Notre-Dame, devant des restaurants où se trouvaient plusieurs dizaines de personnes. Elles ont tenté de la faire exploser mais un mauvais choix de carburant a fait échouer leur plan.