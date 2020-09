Pourquoi les images tournées par Coulibaly dans l’Hyper Cacher ne seront pas diffusées au procès

9 janvier 2015. Il est 13h lorsqu’Amédy Coulibaly fait irruption dans la supérette Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, armé d’un fusil d'assaut, de pistolets, d'un gilet pare-balle et de bâtons d'explosifs. Commencent alors quatre heures d’angoisse, de violence et d’effroi, qui ne prendront fin qu’avec un assaut du Raid et de la BRI, au cours duquel le terroriste est tué.

Accrochée à sa veste, Amédy Coulibaly portait ce jour-là une caméra GoPro. Sept minutes et quarante-cinq secondes ont été enregistrées, durant lesquelles le terroriste a abattu trois personnes : un employé de la supérette, Yohan Cohen, et deux clients, Philippe Braham et Michel Saada. Durant les longues heures de séquestration, un troisième client est assassiné : Yoav Hattab, un Tunisien de 21 ans qui avait tenté de s'emparer de l'une des armes d'Amédy Coulibaly, sans parvenir à tirer.

Vendredi dernier, le président de la cour d’assises spéciale de Paris qui juge depuis trois semaines 14 personnes pour leur soutien logistique présumé aux auteurs des attentats de 2015 (outre la prise d’otages de l’Hyper Cacher, la tuerie de Charlie Hebdo perpétrée par les frères Kouachi et l’assassinat d’une policière à Montrouge par Coulibaly) a tranché : "Les images filmées par Amédy Coulibaly ne seront pas diffusées", a fait savoir Régis de Jorna, jugeant qu'elles n'étaient "pas utiles à la manifestation de la vérité". Le président de la cour a estimé qu'il était "inutile de rajouter de l'horreur à l'horreur".