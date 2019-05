Ex-allié à la barre, villas de luxe et spoliation des juifs : résumé de la deuxième semaine du procès Balkany

Le procès des époux Balkany, centré la semaine dernière sur la fraude fiscale, a repris lundi 20 mai à Paris pour un mois consacré aux accusations de blanchiment et corruption. Accusations bien plus lourdes et complexes. Patrick Balkany était toujours seul à la barre, son épouse étant hospitalisée depuis une tentative de suicide début mai. Le couple, jugé notamment pour "blanchiment habituel de fraude fiscale aggravée" dans ce second volet, est poursuivi pour avoir dissimulé au fisc plus de 13 millions d'euros d'avoirs entre 2007 et 2014, à l'aide de montage offshores et de sociétés écrans.





La journée de lundi a été consacrée à l'examen des recours de la défense : demandes de renvoi du procès, requête en suspicion légitime, sursis à statuer, demande de saisie de la cour de cassation pour un dépaysement du procès, etc. Au final, toutes les requêtes ont été rejetées par le parquet. Et c'est à partir de mercredi que l'audience est enfin entrée dans le vif du sujet.