Procès Balkany : "Toujours hospitalisée", Isabelle Balkany absente au premier jour d'audience

Patrick Balkany, 70 ans, est arrivé sans dire un mot, escorté par ses avocats sous une nuée de caméras et dans le crépitement des flashs. Son épouse Isabelle ne s'est pas présentée: "Ma cliente est à l'hôpital, elle ne va pas bien", a déclaré son avocat Pierre-Olivier Sur à LCI. Comme prévu, les avocats du couple ont ainsi demandé le renvoi de l'affaire.





Pierre-Olivier Sur, avocat Isabelle Balkany, a formulé une demande en raison de l’absence de sa cliente et du climat actuel qui ne permet pas de juger sereinement cette affaire. Me Sur a lu une lettre de sa cliente au tribunal dans laquelle celle-ci écrit : "Je ne suis malheureusement pas en mesure de venir assister à l’audience, mes avocats me représenteront (...) Si l’affaire n’était pas renvoyée, j’accepte d’être jugée en mon absence. Je voudrais dire combien il est difficile à vivre de devenir une image caricaturale dont l’institution judiciaire est grandement responsable".





Une autre demande de renvoi, formulée par l'avocat de l'Etat, concerne la façon dont le tribunal a choisi d’audiencer les différents dossiers au cours des six semaines.





Eric Dupond-Moretti, avocatd e Patrick Balkany, a lui aussi formulé une demande de renvoi du procès pour plusieurs raisons. Le ténor du barreau a d'abord évoqué la difficulté pour son client d'être présent à l'audience. "Entre la justice et sa femme il a choisi sa femme. Elle a besoin de lui. Il n’y a pas d’humanité il n’y a que des preuves d’humanité", a insisté l'avocat. Ce dernier a également évoqué le manque de temps pour préparer la défense se son client, une incompatibilité d'agenda ou encore l'absence d'Isabelle Balkany à l'audience. "Je ne vois pas comment on peut juger l’un sans l’autre , les Balkany sont un couple, fiscalement aussi c’est un couple. Elle sans lui, lui sans elle, ça n’a pas de sens", a estimé Me Dupond-Moretti.





Le tribunal devra statuer sur les demandes de renvoi. SI le procès est maintenu, il devrait se dérouler jusqu'au 20 juin prochain.